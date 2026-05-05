IAEA تفيد بوجود أضرار في معدات مختبر محطة زابوروجيه بعد هجوم أوكراني

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية باكتشاف أضرار في معدات الرصد الجوي في مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي لمحطة زابوروجيه الكهروذرية بعد هجوم من جانب القوات الأوكرانية.

في وقت سابق ذكر المكتب الصحفي للمحطة أن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت أمس هجوما بطائرة مسيرة على مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي التابع للمحطة، مما يشكل تهديدا لنظام المراقبة.

وجاء في بيان نشرته الوكالة على منصة التواصل Х: “اليوم، زار فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختبر مراقبة الإشعاع الخارجي التابع لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، وذلك بعد يوم من إبلاغ المحطة عن هجوم بطائرة مسيرة. واكتشف الفريق أضرارا لحقت ببعض معدات مراقبة الأرصاد الجوية في المختبر، والتي لم تعد تعمل”.

وجرت الإشارة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، دعا مرة أخرى إلى أقصى درجات ضبط النفس العسكري بالقرب من جميع المنشآت النووية لتجنب التهديدات الأمنية.

تقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنيرغودار. وهي أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، وتضم ست وحدات طاقة، تبلغ قدرة كل منها غيغاوات واحد. في تشرين الاول / أكتوبر 2022، أصبحت المحطة مملوكة لروسيا. وتوقف توليد الطاقة في وحداتها في ايلول / سبتمبر 2022. ومنذ أبريل 2024، دخلت جميع وحدات الطاقة هناك في وضع الإيقاف التام.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية