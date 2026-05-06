الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن ايقاف مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز بعد اقل من 48 ساعة على بدئها

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجر الأربعاء، تعليق ما سمّاه “مشروع الحرية” المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز، بشكل مؤقت ولمدة قصيرة، على حدّ قوله، وذلك بهدف “اختبار إمكانية إنجاز الاتفاق مع إيران وتوقيعه لاحقاً”، مضيفاً: “سأبقي الحصار قائماً بكامل مفاعيله”.

وادّعى الرئيس الأميركي، في منشور على منصة “تروث سوشال”، أن قراره جاء بناءً على طلب باكستان وبلدان أخرى، و”نجاحه العسكري” الذي تحقق خلال الحرب ضد إيران، حسب قوله ، وقال ترامب انه تم تحقيق تقدّم كبير نحو التوصّل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلين عن طهران.

المصدر: موقع المنار