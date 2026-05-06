    عراقجي من بكين: نثمّن موقف الصين الحازم والدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار

      أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقدير بلاده للموقف الصيني “الحازم”، ولا سيما إدانتها للعدوان الأميركي والإسرائيلي، وذلك خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في العاصمة بكين.

      وأكد عراقجي أن الصين تُعد “صديقًا حميمًا” لإيران، مشددًا على أن التعاون بين البلدين مرشح لمزيد من التوسع في ظل الظروف الراهنة.

      وأشار إلى أن الحرب التي تتعرض لها بلاده تمثل “عدوانًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، مؤكدًا أن طهران ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة خلال أي مسار تفاوضي، ولن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل.

      من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعداد بلاده لمواصلة جهودها الرامية إلى تخفيف حدة التوترات في المنطقة، مشددًا على أن التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار بات ضرورة لا غنى عنها، في ظل ما وصفه بمرحلة مفصلية تمر بها المنطقة.

      المصدر: قناة العالم

      آخر التطورات في إيران تزامنًا مع استعداد عراقجي لزيارة الصين مع مراسلنا محمد حسن قاسم من طهران

      عراقجي يتوجه إلى العاصمة الصينية بكين

      عراقجي: "مشروع الحرية" الأميركي في مضيق هرمز طريق مسدود ولا حل عسكريا للأزمات

