وزير العمل عايد اللبنانيين: للتكافل والوحدة والتعاون لمواجهة الصعوبات وحماية وطننا

توجه وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في بيان، لمناسبة عيد الأضحى المبارك، الى “اللبنانيين بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، سائلاً الله تعالى أن يعيده على وطننا بالأمن والسلام والاستقرار، وأن يحمل الخير والطمأنينة لجميع اللبنانيين”. وقال: “يأتي هذا العيد في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، نتيجة الأزمات المتراكمة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تهدّد أمن الوطن واستقرار المواطنين، وتزيد من الأعباء المعيشية والاقتصادية على مختلف فئات المجتمع، لا سيّما العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود”.

اضاف: ورغم هذه التحديات، يثبت اللبنانيون مرة جديدة قدرتهم على الصمود والتضامن الوطني. وإننا نؤكد استمرار العمل والالتزام بالوقوف إلى جانب العمال والموظفين وأصحاب المصالح والمؤسسات وكل الفئات المتضرّرة، بما يحفظ حقوقهم ويعزّز صمودهم في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال إنّ عيد الأضحى بما يحمله من معاني التضحية والتكافل يشكّل مناسبة للتأكيد على أهمية الوحدة والتعاون لمواجهة الصعوبات وحماية وطننا. وختم: كل عام وأنتم بخير، حفظ الله لبنان وشعبه.