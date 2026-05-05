روسيا: إحباط خلية خطّطت لتنفيذ أنشطة إرهابية في سوريا

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية في إقليم كراسنودار الروسي إحباط أنشطة خلية سرية تابعة لمنظمة إرهابية دولية، تقوم بتجنيد أشخاص «بغرض إرسالهم إلى سوريا لتنفيذ أنشطة إرهابية».

وأشارت الهيئة، في بيانٍ، إلى أنّ «الخلية ضمّت مواطنين من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى».

ولفت البيان إلى أنّ «عناصر هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اعتقلت في إقليم كراسنودار ثلاثةً من أعضائها، وفتشت منازلهم، حيث ضبطت منشورات متطرفة محظورة في روسيا، بالإضافة إلى أجهزة اتصال».

من جهتها، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب الروسية، في بيانٍ، فتح قضايا جنائية بتهمة التحريض على المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية، والمساعدة في ذلك، والتحضير للمشاركة فيها. وتصل العقوبة القصوى المنصوص عليها في هذه المواد إلى السجن لمدة 20 عاماً.

ويوم الجمعة الماضي، أدى انفجار قنبلة في منطقة السيدة زينب (ع) بريف دمشق إلى استشهاد خطيب مقام السيدة زينب، الشيخ فرحان حسن المنصور.

المصدر: روسيا اليوم