وزير المالية الروسي: 200 مليار روبل إيرادات إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط



أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى أن الميزانية الروسية ستحصل على نحو 200 مليار روبل إضافية بسبب ارتفاع أسعار النفط.



وأضاف: “نحن نتوقعها (الإيرادات الإضافية). لكني أود أن أقول فورا إن مستويات تحصيل الإيرادات وعدم تحصيلها خلال الشهرين الماضيين متساوية. <…> يتعلق الأمر بمبلغ يقارب 200 مليار روبل”.



ويتوقع المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” تحقيق السعودية وسلطنة عمان مكاسب كبيرة من إغلاق مضيق هرمز، في حين ستتضرر دول أخرى منها الإمارات.



وأوضح المحللون أنه في حين لا تستطيع السعودية تصدير نفطها الخام عبر موانئها على الخليج، نجحت في تصدير كميات كبيرة عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر مستفيدة في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار الخام عالميا.



من جهته، استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء الماضي، أن يُفضي انسحاب الإمارات العربية المتحدة من تحالف أوبك+ إلى حرب أسعار في سوق النفط.



وأوضح نوفاك، على هامش منتدى القوقاز للاستثمار في موسكو، أن المشهد النفطي الحالي لا يهيئ البيئة المناسبة لاندلاع صراع تسعيري، في ظل تراجع الكميات المُضخَّة في الأسواق وتجاوز الطلب لحجم العرض المتاح.

المصدر: نوفوستي