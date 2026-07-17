الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 07:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الجيش الإيراني: سنقف بكل يقظة واقتدار في مواجهة أي ضغط أو تهديد ونثق بأن إيران ستتغلب على العدو الخبيث والمُخادع

      مواضيع ذات صلة

      النفط العراقية: تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمر ونحقق بسقوط جسم غريب على إحدى الناقلات

      النفط العراقية: تحميل النفط من الموانئ الجنوبية مستمر ونحقق بسقوط جسم غريب على إحدى الناقلات

      وزارة الدفاع القطرية: قواتنا المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر

      وزارة الدفاع القطرية: قواتنا المسلحة تواصل التصدي لعدد من الهجمات الجوية التي تستهدف دولة قطر

      التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد

      التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد