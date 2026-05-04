هيئة بحرية بريطانية: إصابة ناقلة بِمقذوفات مجهولة قبالة سواحل الإمارات

تعرضت ناقلة لهجوم بمقذوفات مجهولة قبالة سواحل الإمارات، وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية الإثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن خطة لمواكية السفن عبر مضيق هرمز المغلق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن “ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة”، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولفتت الهيئة إلى أن “الحادث على بعد 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية”، داعية السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة، في حين تجري السلطات تحقيقاتها.

ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان/أبريل.

وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي، لكن الولايات المتحدة ردت بفرض حصار بحري على موانئها.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة أطلق عليها اسم “مشروع الحرية” لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان على منصة إكس، أن قواتها ستبدأ اعتبارا من الإثنين بدعم الخطة بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة و15 ألف جندي.

وحتى 29 نيسان/أبريل، كان هناك أكثر من 900 سفينة تجارية في الخليج، وفق شركة التتبع البحري “إيه إكس إس مارين”، وكان عددها يتخطى 1100 سفينة في بداية النزاع.

