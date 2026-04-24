الجمعة   
   24 04 2026   
   6 ذو القعدة 1447   
   بيروت 12:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني: مفتاح هرمز بيد إيران ورفض لمزاعم التفاوض مع واشنطن

      أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد أن “مفتاح مضيق هرمز بيد القوات المسلحة الإيرانية”، داعيًا “المنظمات الدولية إلى التخلي عن سياسة المعايير المزدوجة”.

      وفي كلمة خلال تجمع شعبي في آمل، انتقد نيكزاد أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنه “مخزٍ”، لعدم دعم إيران رغم عضويتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

      وأشار إلى أن السياسات الأميركية تهدف إلى السيطرة على الموارد، مستشهدًا بتجارب دول عدة، ومؤكدًا أن “صمود إيران أفشل هذه المساعي، كما شدد على أن الكارثة الإنسانية في غزة ستبقى وصمة عار”.

      وأوضح أن “المضيق يشهد عبور نحو 140 سفينة يوميًا، ونقل قرابة 20 مليون برميل نفط”، لافتًا إلى أن “طهران تملك القدرة على التحكم بحركة الملاحة فيه، بالتوازي مع استمرار صادراتها النفطية”.

      وختم نيكزاد برفض مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود مفاوضات، مؤكدًا التزام إيران بتوجيهات قيادتها، ومطالبًا الطرف الآخر بدفع تعويضات كاملة.

      المصدر: وكالة إرنا

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري: جاهزون للمواجهة ووحدة الداخل سندنا

      الحرس الثوري: جاهزون للمواجهة ووحدة الداخل سندنا

      السفير الإيراني في موسكو: ملتزمون بالدبلوماسية رغم غياب جدية الطرف الآخر

      السفير الإيراني في موسكو: ملتزمون بالدبلوماسية رغم غياب جدية الطرف الآخر

      النائب الأول للرئيس الإيراني : إيران حصن للوحدة ولا مكان للانقسام

      النائب الأول للرئيس الإيراني : إيران حصن للوحدة ولا مكان للانقسام