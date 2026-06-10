الرئيس بزشكيان: العدو يركز على تأجيج الانقسامات.. ولا يمكن إجبار أي دولة على الاستسلام بالقصف

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود بزشكيان في مراسم إحياء ذكرى “أمين إيران” تخليداً لذكرى القائد الشهيد ان العدو، الذي خاب أمله من المواجهة العسكرية مع إيران، ركز كل جهوده على خلق الانقسام وتأجيج الخلافات الداخلية.

وقال بزشكيان إن الحفاظ على الوحدة والتماسك الداخليين هو الاستراتيجية الأولى والأهم في تحييد مؤامرات الأعداء.

واضاف: لطالما كان دعم المرشد الأعلى وتوجيهاته المستمرة سنداً قوياً للإدارة الكلية وتنفيذ سياسات البلاد



ولفت الى ان السياسات التي يجري العمل عليها ستفشل هذه الخطط وتدفع دول المنطقة للابتعاد عن الولايات المتحدة و”اسرائيل”، وتُظهر تجارب المقاومة الإقليمية أنه لا يمكن إجبار أي دولة على الاستسلام بمجرد القصف والوسائل العسكرية.

وقد حضر بزشكيان اليوم الأربعاء، مراسم النسخة الثالثة من ملتقی “أمين إيران – رواية المودة”، تکریما لذكرى القائد الشهيد للثورة الإسلامیة سماحة آية الله السيد “علي خامنئي” وعائلته الشهيدة، والتي تُقام حالیا في قاعة “الوحدة” بالعاصمة طهران.

ويعود عنوان “أمين إيران” إلى التخلص الشعري (اللقب الأدبي) “أمين”، الذي كان يستخدمه القائد الشهيد للثورة في أشعاره، وقد اختير هذا العنوان لهذا الحفل التأبيني بناءً على ذلك.





المصدر: موقع المنار + وكالة مهر