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    لبنان

    عزاء حسيني عن روح القائد الأممي الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي في كفررمان

      المصدر: موقع المنار

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