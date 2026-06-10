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بزشكيان: السياسات التي يجري العمل عليها ستفشل هذه الخطط وتدفع دول المنطقة للابتعاد عن الولايات المتحدة و”اسرائيل”
10-06-2026 12:23 مساءً
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