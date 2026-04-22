الأربعاء   
   22 04 2026   
   4 ذو القعدة 1447   
   بيروت 23:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    السلطة القضائية الإيرانية: ترامب استند إلى خبر كاذب بشأن أحكام إعدام لـ 8 نساء

      أكدت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية في إيران أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استند إلى خبر “كاذب تماماً”، مطالباً بإلغاء حكم إعدام مزعوم صادر بحق 8 نساء.

      وأضافت الوكالة أن ترامب طرح هذا الادعاء، في حين أظهرت التحقيقات أن الخبر غير صحيح، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراح عدد من المعنيات، بينما يواجه البعض الآخر اتهامات قد تؤدي، في حال الإدانة من قبل المحكمة، إلى عقوبة الحبس كحد أقصى.

      وأكدت “ميزان” أنه لا يوجد أي حكم قطعي بالإعدام بحق أي من هؤلاء الأشخاص.

      وأشارت إلى أنه رغم انكشاف ”زيف الادعاء”، نشر ترامب لاحقاً تدوينة أخرى كرر فيها الادعاء القائل بإلغاء حكم الإعدام.

      المصدر: قناة العالم

