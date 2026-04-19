الأحد   
   19 04 2026   
   1 ذو القعدة 1447   
   بيروت 01:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بقائي ردا على كايا كالاس: أقلعوا عن خطبكم الأخلاقية… فشل أوروبا المزمن في تطبيق “القانون الدولي” ذروة النفاق

      صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي رداً على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس قائلا: “هذا الذي تسمونه القانون الدولي؟! ذلك القانون الذي يُخرِجه الاتحاد الأوروبي من على رفّ الغبار ليُلقن به الآخرين الدروس، بينما يمرّر بهدوء عدوانًا عسكريًا أمريكيًا إسرائيليًا، ويتغاضى عن الفظائع المرتكبة ضد الإيرانيين؟!|.

      وتوجه الى كالاس قائلا “أقلعوا عن خطبكم الأخلاقية؛ إن فشل أوروبا المزمن في تطبيق ما تبشر به حوّل حديثها عن “القانون الدولي” ذروة النفاق”.

      واضاف بقائي في تصريحه “لا توجد أي قاعدة في القانون الدولي تمنع إيران، بصفتها دولة ساحلية، من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف استخدام مضيق هرمز في شن عدوان عسكري ضدها”، معلقاً “أما ما يسمى حق المرور العابر غير المشروط في هرمز، فهذا الوهم تلاشى منذ اللحظة التي جلبت فيها العدوانية الأمريكية الإسرائيلية أصولًا عسكرية أمريكية إلى فناء المضيق الخلفي”.

      المصدر: موقع المنار

      ابراهيم عزيزي: يمكننا أن نصدق أن المعكرونة تنمو على الأشجار في سويسرا لكن أكاذيب أبريل هذه من ترامب وأوهامه لا تصدق!

      تقرير مصور | "فدائيات إيران"… مسيرة نسائية في طهران

      تعثر جديد يطال جولات التفاوض…ومحاولة أميركية لتسجيل انتصارات إعلامية

