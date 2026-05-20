    دولي

    هآرتس: قلق إسرائيلي من تصريحات ترامب بشأن إيران وتشكيك بإمكانية إسقاط النظام

      كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلاً عن مصادر في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عن حالة قلق داخل كيان الاحتلال عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من شن هجوم على إيران.

      وبحسب المصادر، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فوجئت بتصريحات ترامب التي تحدث فيها عن أن الولايات المتحدة كانت على بعد ساعات من تنفيذ هجوم ضد إيران، مشيرة إلى أن تل أبيب كانت تتوقع تنسيقاً مباشراً وواسعاً مع الاحتلال في أي خطوة عسكرية من هذا النوع.

      ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن أي تجدد للهجمات الأميركية على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى انخراط إسرائيل في المواجهة العسكرية، في ظل الترابط القائم بين الجبهتين الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

      كما أبدت المصادر شكوكها حيال إمكانية إسقاط النظام الإيراني في حال العودة إلى القتال، معتبرة أن التطورات الأخيرة أظهرت تعقيد المواجهة وصعوبة تحقيق أهداف حاسمة ضد طهران.

      المصدر: صحيفة هآرتس العبرية

      رويترز : وزارة العدل الأمريكية تمنح ترامب وعائلته الحصانة الدائمة من الملاحقات الضريبية

      رويترز : إدارة ترامب تخطط لتقليص الدعم الأمريكي للناتو

      ديمقراطيون وجمهوريون ضد ترامب.. مجلس الشيوخ يمرر مشروعا لتقييد صلاحياته العسكرية في إيران

