بوتين: الشراكة الروسية ــ الصينية ركيزة لبناء نظام عالمي أكثر توازناً وديمقراطية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وبكين تعملان على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية بما يسهم في بناء نظام عالمي أكثر توازناً وديمقراطية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين بلغت مستوى غير مسبوق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة.

وخلال مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين، شدد بوتين على أن معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين تشكل الأساس الرئيس لتطوير التعاون الثنائي، لافتاً إلى أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قطاع الطاقة يشكل المحرك الأساسي للعلاقات الاقتصادية بين موسكو وبكين، مؤكداً استمرار روسيا في ترسيخ مكانتها كمورد موثوق للطاقة رغم التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف نحو ثلاثين مرة خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، ما يعكس التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

كما أعلن الرئيس الروسي استعداد موسكو للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبك”، المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية، موجهاً دعوة إلى نظيره الصيني لزيارة روسيا العام المقبل.

وتأتي زيارة بوتين إلى بكين في ظل تصاعد التحولات الدولية والتوترات الجيوسياسية، حيث تركز المباحثات الروسية ــ الصينية على ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة مشروع خط الغاز الاستراتيجي “قوة سيبيريا 2” والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

