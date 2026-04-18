السبت   
   18 04 2026   
   29 شوال 1447   
   بيروت 09:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران تؤكد فتح مضيق هرمز بشروط وتلوّح بتقييد الملاحة مع استمرار الحصار

      أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي، أن مضيق هرمز مفتوح فقط في حال وقف إطلاق النار وبشكل مشروط.

      وشدد طلائي على أن مضيق هرمز مفتوح، ولا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبره.

      وفي السياق، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدلى بسبعة ادعاءات خلال ساعة واحدة، وجميعها غير صحيحة.

      وقال قاليباف، في تصريحات له ردًا على تصريحات ترامب: “لم يحققوا النصر في الحرب بهذه الأكاذيب، وبالتأكيد لن يحققوا أي تقدم في المفاوضات”.

      وأضاف: “مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا، وسيتم عبور مضيق هرمز وفق المسار المحدد وبإذن من إيران”.

      المصدر: قناة العالم

