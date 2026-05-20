عراقجي: الكونغرس الأمريكي أقر بفقدان عشرات الطائرات بمليارات الدولارات

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكونغرس الأمريكي أقر بعد أشهر من بدء الحرب بفقدان عشرات الطائرات الحربية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية: “قواتنا المسلحة هي أسقطت طائرة أمريكية من طراز إف-35 التي طالما تفاخروا بها”، مؤكداً أن هذه الطائرة كانت تمثل رمزاً للقوة الجوية الأمريكية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “مع الدروس التي تعلمناها والمعرفة التي اكتسبناها، فإن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة”، في إشارة واضحة إلى أن إيران باتت أكثر استعدادا وقدرة على مواجهة أي عدوان مستقبلي.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات وتبادل التهديدات بين طهران وواشنطن، وسط تكهنات ب احتمال تجدد العمليات العسكرية في المنطقة إذا لم يتم اختراق دبلوماسي يفضي إلى صفقة تنهي الحرب.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير لخدمة الأبحاث للكونغرس الأمريكي أنه تم تدمير أو تضرر 42 طائرة أمريكية أثناء النزاع مع إيران، معظمها من الطائرات المسيرة.

المصدر: وسائل اعلام ايرانية