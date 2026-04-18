    ابراهيم عزيزي: النظام البحري الجديد في مضيق هرمز تحدده الجمهورية الاسلامية وليس المنشورات الافتراضية

      اعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي على حسابه على منصة اكس انه “حان الوقت للامتثال للنظام البحري الجديد في مضيق هرمز؛ فهذا النظام تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس المنشورات الافتراضية”.

      واشار عزيزي في تدوينته الى انه “في هذا النظام، لا يُسمح إلا للسفن التجارية بالمرور، وذلك بعد الحصول على ترخيص من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وخاصة من القوات البحرية، وعبر مسارات محددة، وبعد دفع الرسوم للشعب الإيراني.”

      وتابع قائلاً “إذا أراد الأمريكيون إحداث أي إزعاج، ولو كان بسيطًا للسفن الإيرانية، فإن هذا القرار قابل للتغيير بكل سهولة.”

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      ايران | الخارجية الإيرانية: اليورانيوم المخصب لن يُنقل إلى أي مكان.. وله قدسية التراب الإيراني

      ايران | الخارجية الإيرانية: اليورانيوم المخصب لن يُنقل إلى أي مكان.. وله قدسية التراب الإيراني

      ايران | تجمّع شعبي في طهران دعما لقيادة الجمهورية الاسلامية ولقوى المقاومة في مواجهة العدوان على البلاد

      ايران | تجمّع شعبي في طهران دعما لقيادة الجمهورية الاسلامية ولقوى المقاومة في مواجهة العدوان على البلاد

      ايران | قائد بحرية الجيش الإيراني: ترامب يمارس السرقة والقرصنة البحرية وكلامه عن الحصار “فارغ”

      ايران | قائد بحرية الجيش الإيراني: ترامب يمارس السرقة والقرصنة البحرية وكلامه عن الحصار “فارغ”