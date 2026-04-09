الخميس   
   09 04 2026   
   20 شوال 1447   
   بيروت 03:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن عن مسارات بديلة للملاحة في مضيق هرمز

      اعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان انه “نظراً للوضع الحربي في الخليج العربي ومضيق هرمز خلال الفترة من ١٢/٠٩/١٤٠٤ إلى ٠١/٠٩/١٤٠٥، واحتمالية وجود ألغام بحرية مضادة في الممر المائي الرئيسي لمضيق هرمز (وفقاً للخريطة)، تُخطر جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز بأنه، التزاماً بمبادئ السلامة البحرية وحمايةً من أي اصطدام محتمل بالألغام البحرية، عليها، بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز”.

      واضافت بحرية الحرس في بيانها انه “تم اتخاذ مسارات بديلة للملاحة في المضيق حتى إشعار آخر، وذلك على النحو التالي ووفقاً للخريطة المرفقة:
      المسار الداخلي: من بحر عُمان شمالاً، جزيرة لارك، ثم مواصلة المسار إلى الخليج العربي.

      مسار المغادرة: من الخليج العربي، مروراً جنوب جزيرة لارك، ثم مواصلة الرحلة إلى بحر عُمان”.

      المصدر: موقع المنار

      رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى ابراهيم عزيزي : مرة أخرى أظهرتم أنكم لا تفهمون معنى وقف اطلاق النار … عليكم أن تنتظروها!

