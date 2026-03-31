أوكرانيا | زيلينسكي يصف الاتفاقيات الدفاعية مع دول خليجية بـ”التاريخية”

أشاد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، باتفاقيات دفاعية وصفها بـ”التاريخية” أبرمتها بلاده الأسبوع الماضي مع كل من قطر والامارات والسعودية، خلال زيارة إلى المنطقة.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات الاثنين، أن الاتفاقيات، التي لم تُعلن تفاصيلها بعد، تشمل تعاوناً استراتيجياً في مجال التكنولوجيا العسكرية وقطاعات أخرى، مشيراً إلى أنها تمتد لمدة عشر سنوات.

وتسعى أوكرانيا إلى توظيف خبرتها في اعتراض الطائرات المسيّرة، المكتسبة خلال مواجهتها للهجمات الروسية، لدعم دول الخليج التي تتعرض لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية التصميم، من طراز “شاهد”.

وبحسب زيلينسكي، اقترحت كييف تبادل أنظمة اعتراض مسيّرات منخفضة التكلفة مقابل صواريخ دفاع جوي باهظة الثمن تستخدمها دول الخليج حالياً لإسقاط هذه الطائرات، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة بإيران.

