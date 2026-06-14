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   28 ذو الحجة 1447   
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    وسائل إعلام “إسرائيلية” – “معاريف”: الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران يظهر أن إيران هي المنتصرة الكبرى بلا منازع

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