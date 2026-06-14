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    الفلسطينيون يواصلون التصدي لإقامة بؤرة استيطانية على أطراف قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله

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