اتفاق روسي أوكراني على آلية لتبادل الوثائق المتعلقة بصرف المستحقات المالية لمواطني البلدين

اتفقت روسيا وأوكرانيا على إنشاء آلية لتبادل الوثائق اللازمة لتمكين مواطني البلدين من الحصول على المستحقات المالية التي تعذر صرفها بسبب انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وكييف.

وأوضحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، في مقابلة مع صحيفة “فيستي” أن غياب العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا يخلق عقبات قانونية وإدارية أمام تسوية بعض الملفات، ولا سيما تلك المتعلقة بصرف المستحقات المالية لأقارب القتلى من الجانبين

وقالت إن المشكلة تبرز في الحالات التي يكون فيها والدا المقاتل المتوفى مقيمين في الدولة الأخرى أو كانا يقيمان فيها وتوفيا هناك، إذ يتعذر استكمال إجراءات الحصول على التعويضات أو المستحقات المالية بسبب عدم القدرة على استخراج الوثائق والشهادات المطلوبة.

وأضافت: “لا يمكن الحصول على هذه الشهادات بسبب غياب العلاقات بين البلدين. لذلك اتفقنا على إنشاء قناة للتواصل ونقل هذه الوثائق”.

وأشارت لانتراتوفا إلى أن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس أعرب عن استعداده للمساعدة في هذا المسار.

وكانت لانتراتوفا قد أعلنت في وقت سابق أنها عقدت أول اجتماع لها مع لوبينيتس، حيث اتفق الجانبان على الحفاظ على آليات التعاون القائمة بين المؤسستين وتطوير الجوانب الإيجابية التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية. وجرى اللقاء على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.

المصدر: صحيفة فيستي الروسية