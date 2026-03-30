اللواء حاتمي: على العدو أن يركع أمام القوات البحرية المقتدرة للجيش وحرس الثورة

أكد قائد الجيش الايراني أن القوات البحرية المقتدرة للجيش وحرس الثورة الإسلامية أثبتت أن معيار القوة يُصاغ بإرادة المؤمنين بالله والمدعومين بعونه، وأن على العدو أن يركع أمام هذه القدرة الإلهية اللامتناهية ويغادر المنطقة.

وقد وجّه اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة تعزية وتهنئة بمناسبة استشهاد الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية.

وجاء في الرسالة:

لقد كان لحضور الشهيد الأدميرال علي رضا تنكسيري، القائد المقتدر للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية، ولسنوات من بطولاته مع رفاقه الشجعان في المياه الإيرانية، إلى جانب بحارة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دور بارز في تعزيز القوة البحرية للبلاد، ولا سيما في الخليج الفارسي ومضيق هرمز الاستراتيجي، بما كرس سيادة إيران البحرية.

ولا شك أن هذا النهج المقدس سيستمر أكثر صلابة بفضل دماء هذا القائد المجاهد وشهداء الأمة.

وأضاف أن القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، في هذه المواجهة بين الحق والباطل، وبالاعتماد على القدرة الإلهية اللامحدودة وتضحيات قادتها ومجاهديها، سطرت ملاحم بطولية كبرى، وأثبتت مراراً قدرتها على مواجهة العدو بثبات وعزة، مؤكداً أن معيار القوة الحقيقي هو إرادة المؤمنين، وأن العدو سيضطر في نهاية المطاف إلى الانكسار والانسحاب من المنطقة.

هذا وأعلن الجيش الإيراني في بيان له اليوم أن طائرات مسيرة تابعة له استهدفت محطات رادار وقاعدة للقوات الأمريكية في الإمارات.

وجاء في البيان رقم 48 الصادر عن الجيش الإيراني: “إن شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الصامد الذي لن يستسلم، وطائرات الجيش الإيراني المسيرة، شنت من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم هجمات على محطات رادار معادية في الإمارات، كانت مسؤولة عن مهمة رصد واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة القتالية”.

وأضاف البيان: “في هذه الموجة من الهجمات، استهدفت طائرات الجيش المسيرة المدمرة قاعدة تابعة للجيش الأمريكي في الإمارات”.

المصدر: قناة العالم