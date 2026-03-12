قائد بحرية الحرس الثوري: سنوجّه أشدّ الضربات للعدو مع التمسك باستراتيجية إبقاء مضيق هرمز مغلقًا

أكد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، أن إيران ستوجّه أشدّ الضربات إلى العدو المعتدي مع التمسك باستراتيجية إبقاء مضيق هرمز مغلقًا.

وقال تنكسيري، في منشور له على منصة «إكس»، تعليقًا على تصريحات قائد الثورة الإسلامية بشأن مضيق هرمز، إنه «تلبيةً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومع الحفاظ على استراتيجية إبقاء مضيق هرمز مغلقًا، سنوجّه أشدّ الضربات إلى العدو المعتدي».

وكان قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قد قال في وقت سابق اليوم، في جزء من رسالته الموجّهة إلى الجميع: «بالتأكيد يجب الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز». وأضاف أن «دراسات أُجريت بشأن فتح جبهات أخرى يفتقر العدو فيها إلى الخبرة الكافية ويكون شديد الهشاشة فيها، وسيجري تفعيلها في حال استمرار الوضع الحربي، وبما يراعي المصالح».

المصدر: موقع المنار