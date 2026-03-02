الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 21:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قيادة الأمن السيبراني الإيراني تدعو إلى حذف تطبيقات أجنبية وتحذير من تحديثات مزيفة

      أصدرت قيادة الأمن السيبراني الإيراني بيانها رقم 2، دعت فيه المواطنين إلى تعطيل أو حذف شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأجنبية، في ظل ما وصفته بمحاولات العدو إنشاء مسارات وصول جديدة لشن هجمات سيبرانية ومعرفية.

      وأوضحت القيادة أنه بعد توجيه ضربات لمسارات وصول العدو، يسعى الأخير إلى إيجاد بدائل جديدة، ما يستدعي من المواطنين الالتزام بجملة من الإجراءات الاحترازية.

      وشدد البيان على ضرورة حذف أو تعطيل التطبيقات التي تم تنزيلها من مصادر غير موثوقة، محذراً من أن العدو يمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في تطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، داعياً إلى تعطيلها أو حذفها للحد من هذا الوصول.

      كما حثّ البيان على تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو غير المعروفة.

      وأشار إلى أن فرقاً سيبرانية تابعة لـالموساد تقوم بتوزيع نسخ مزيفة من تحديثات بعض التطبيقات بهدف اختراق الشبكات والتمهيد لهجمات سيبرانية، داعياً إلى الامتناع عن تثبيت هذه النسخ، والتأكد من إجراء التحديثات والتثبيتات الجديدة حصراً من مصادر موثوقة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مسيرات ليلية حاشدة في طهران تؤكد التمسك بنهج السيد الشهيد علي خامنئي “قدس سره”

      مسيرات ليلية حاشدة في طهران تؤكد التمسك بنهج السيد الشهيد علي خامنئي “قدس سره”

      مسيرات ليلية في العراق دعماً لإيران ومحاولات للاقتراب من المنطقة الخضراء في بغداد

      مسيرات ليلية في العراق دعماً لإيران ومحاولات للاقتراب من المنطقة الخضراء في بغداد

      صواريخ إيرانية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وضغوط متزايدة على الجبهة الداخلية

      صواريخ إيرانية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وضغوط متزايدة على الجبهة الداخلية