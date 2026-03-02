قيادة الأمن السيبراني الإيراني تدعو إلى حذف تطبيقات أجنبية وتحذير من تحديثات مزيفة

أصدرت قيادة الأمن السيبراني الإيراني بيانها رقم 2، دعت فيه المواطنين إلى تعطيل أو حذف شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الأجنبية، في ظل ما وصفته بمحاولات العدو إنشاء مسارات وصول جديدة لشن هجمات سيبرانية ومعرفية.

وأوضحت القيادة أنه بعد توجيه ضربات لمسارات وصول العدو، يسعى الأخير إلى إيجاد بدائل جديدة، ما يستدعي من المواطنين الالتزام بجملة من الإجراءات الاحترازية.

وشدد البيان على ضرورة حذف أو تعطيل التطبيقات التي تم تنزيلها من مصادر غير موثوقة، محذراً من أن العدو يمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات المخزنة في تطبيقات المراسلة وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، داعياً إلى تعطيلها أو حذفها للحد من هذا الوصول.

كما حثّ البيان على تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو غير المعروفة.

وأشار إلى أن فرقاً سيبرانية تابعة لـالموساد تقوم بتوزيع نسخ مزيفة من تحديثات بعض التطبيقات بهدف اختراق الشبكات والتمهيد لهجمات سيبرانية، داعياً إلى الامتناع عن تثبيت هذه النسخ، والتأكد من إجراء التحديثات والتثبيتات الجديدة حصراً من مصادر موثوقة.

المصدر: موقع المنار