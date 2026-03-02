الإثنين   
    لبنان

    إقفال المؤسسات التعليمية الثلاثاء بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان

      قالت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، في بيان لها الاثنين، إنه “في ظلّ الأوضاع الأمنية الراهنة وحرصًا على سلامة الأسرة التربوية، تقرر إقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم المهني والتقني كافة غدًا الثلاثاء، على أن نتابع تقييم التطورات بشكل يومي بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

      من جهة ثانية، أعلنت الوزارة عن “اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين وأصحاب المراجعات والمصادقات والمعادلات يوم الثلاثاء نظرًا للظروف الأمنية الراهنة”.

      كما دعت الوزارة “أفراد الأسرة التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها”، متمنيةً “السلامة لجميع اللبنانيين”.

      بدورها، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي إدانة الاعتداءات التي يتعرّض لها لبنان، معلنةً تضامنها مع العائلات النازحة، ووضع لائحة من المدارس الرسمية بتصرّف خطة الاستجابة الوطنية لاستقبالهم وتأمين مراكز إيواء لائقة.

      المصدر: موقع المنار

