    الصحة اللبنانية دانت العدوان الإسرائيلي على مستشفى تبنين الحكومي

      دان المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان له الخميس، بشدة ما تعرض له مستشفى تبنين الحكومي من أضرار جسيمة نتيجة غارة شنها العدو الإسرائيلي في المحيط القريب للمستشفى، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، من بينهم 7 من موظفي المستشفى، 5 منهم سيدات.

      وأضاف البيان أن “الأضرار طالت المحيط الخارجي للمستشفى والتمديدات الكهربائية والكاميرات وساحة المستشفى وسيارات الإسعاف المركونة فيها، إضافة إلى أضرار في داخل الطوابق الثلاثة للمبنى في مختلف الأقسام، ولا سيما الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة طاقم المستشفى الذي يداوم ليلاً نهارًا فيه بسبب الأوضاع الأمنية الشديدة الخطورة، مقدمًا أغلى التضحيات التزامًا برسالته الإنسانية”.

      وسأل البيان: “هل إن هذا الاعتداء هو الرد على قرار جمعية الصحة العالمية بغالبية 95 صوتًا لتأكيد حماية الرعاية الصحية في لبنان؟”، وتابع: “من المؤكد أن هذا الاعتداء حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي يصر العدو الإسرائيلي على ارتكابها، غير آبه بأي قانون إنساني دولي، مؤكدًا بهذا العنف المتمادي أنه لا يفقه سوى لغة العدوان والانتهاك الممنهج لكل القوانين والأعراف الدولية”.

      المصدر: موقع المنار

