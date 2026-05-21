العدوان الصهيوني يتواصل على قرى وبلدات جنوب لبنان… غارات جوية وقصف مدفعي متزامن

شهد الجنوب اللبناني، اليوم، تصعيداً عسكرياً جديداً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات، حيث نفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عدة، بالتوازي مع قصف مدفعي كثيف طال مناطق مختلفة.

وفي التفاصيل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الريحان، كما نفذ غارات متكررة استهدفت بلدات المنصوري، صريفا، ياطر، وتبنين، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر في أجواء المنطقة.

كما تعرّضت بلدات تولين، ياطر، فبريخا، كفردونين، برعشيت، والمنصوري لقصف مدفعي متواصل.

وكما ألقت طائرة مسيّرة معادية صباحاً قنبلة صوتية بالقرب من مزارعين في بلدة الحنية، دون تسجيل إصابات.

كما استهدف قصف من مسيّرة معادية طريق الحوش المؤدي إلى بلدة البازورية.

وافاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدات يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان

هذا وتعرض مستشفى تبنين لاضرار بعد تعرض المنطقة لعدوان صهيوني .

تبنين

تبنين

تبنين

صريفا

المنصوري

المصدر: موقع المنار