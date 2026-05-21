    لبنان

    العدوان الصهيوني يتواصل على قرى وبلدات جنوب لبنان… غارات جوية وقصف مدفعي متزامن

      شهد الجنوب اللبناني، اليوم، تصعيداً عسكرياً جديداً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات، حيث نفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات عدة، بالتوازي مع قصف مدفعي كثيف طال مناطق مختلفة.

      وفي التفاصيل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الريحان، كما نفذ غارات متكررة استهدفت بلدات المنصوري، صريفا، ياطر، وتبنين، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر في أجواء المنطقة.

      كما تعرّضت بلدات تولين، ياطر، فبريخا، كفردونين، برعشيت، والمنصوري لقصف مدفعي متواصل.

      وكما ألقت طائرة مسيّرة معادية صباحاً قنبلة صوتية بالقرب من مزارعين في بلدة الحنية، دون تسجيل إصابات.

      كما استهدف قصف من مسيّرة معادية طريق الحوش المؤدي إلى بلدة البازورية.

      وافاد مراسل المنار عن قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدات يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان

      هذا وتعرض مستشفى تبنين لاضرار بعد تعرض المنطقة لعدوان صهيوني .

      المصدر: موقع المنار

      الصحة اللبنانية: 14 شهيدا بينهم أطفال وسيدات و3 جرحى كحصيلة نهائية لمجزرة دير قانون النهر

      9 شهداء و29 جريحاً في غارات على منطقتي النبطية وصور جنوب لبنان

      الصحة اللبنانية: 10 شهداء و3 جرحى في حصيلة أولية لغارة العدو على دير قانون النهر

