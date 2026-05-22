مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 22-05-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: موسى السيد

اختنقَ الإسرائيليُّ في الميدانِ اللبنانيِّ، وأفلستْ طاولةُ التفاوضِ باكرًا رغمَ تهاونِ السلطةِ اللبنانيةِ بسيادتِها ودماءِ أبنائِها، فلجأَ الأميركيُّ إلى ميدانِ العقوباتِ الاقتصاديةِ من جديدٍ، ظنًّا أنّه قادرٌ بذلكَ على ترهيبِ أهلِ الأرضِ المقاومينَ، وانتزاعِ ما لم يقدرْ على فرضِه بالحديدِ والنارِ وعظيمِ المجازرِ والدمارِ..

وإنْ كانَ نوابُ وقياديو حزبِ اللهِ وحركةِ أملَ، ومعهم السفيرُ الإيرانيُّ في بيروتَ، معتادينَ على مواجهةِ هذا الأسلوبِ من البلطجةِ الأميركيةِ، فإنّ الدولةَ اللبنانيةَ أثبتتْ من جديدٍ أنّها معتادةٌ على الرضوخِ ومجاراة الأميركيِّ بكلِّ ما يريدُ، رغمَ أنّ لائحةَ الخزانةِ الأميركيةِ للعقوباتِ شكّلتْ هذه المرّةَ تطاولًا على الجيشِ والمؤسساتِ الأمنيةِ اللبنانيةِ، مع وضعِ ضباطٍ لا يزالونَ في الخدمةِ العسكريةِ على تلكَ اللائحةِ.

ومعَ صمتِ السلطةِ والقائدِ الأعلى للقواتِ المسلحةِ، أيْ رئيسِ الجمهوريةِ، عن هذه الخطوةِ الأميركيةِ، كانَ موقفُ قيادةِ الجيشِ مدوِّيًا في بيانِ مديريةِ التوجيهِ الرافضِ لتلكَ العقوباتِ، مؤكِّدًا أنّ جميعَ ضباطِ المؤسسةِ العسكريةِ وعناصرِها يؤدّونَ مهماتِهم الوطنيةَ بكلِّ احترافٍ ومسؤوليةٍ وانضباطٍ ، وفقَ القراراتِ والتوجيهاتِ الصادرةِ عن قيادةِ الجيشِ، وأنّ ولاءَهم للمؤسسةِ العسكريةِ والوطنِ فقطْ..

وباسمِ الوطنِ وأهلِه، وفي علامةِ تمايزٍ عن السلطةِ المتنكّرةِ لعيدِ المقاومةِ والتحريرِ في الخامسِ والعشرينَ من أيارَ، كانَ أمرُ اليومِ من قائدِ الجيشِ العمادِ رودولف هيكلَ إلى العسكريينَ، واصفًا هذا العيدَ بالعلامةِ المضيئةِ في تاريخِ لبنانَ، ومستذكرًا تضحياتِ الشهداءِ وكلِّ من ساهمَ في صونِ الوطنِ، ومستمدًّا من تلكَ المرحلةِ روحَ الصمودِ والوحدةِ والأملِ بمستقبلٍ أكثرَ استقرارًا وازدهارًا لجميعِ اللبنانيينَ.

ولجميعِ اللبنانيينَ كانَ حديثُ كبارِ المحللينَ وضباطِ الاحتياطِ من الإسرائيليينَ، ومن عمقِ أزمتِهم في الميدانِ، داعينَ حكومتَهم لتفعيلِ خططِ احتلالِ كاملِ الأراضيِ اللبنانيةِ حتى نهرِ الليطانيِّ، وتهجيرِ القرى المسيحيةِ كما باقي القرى الجنوبيةِ، مع الدعواتِ إلى تدميرِ الكنائسِ كما الجوامعِ وعدمِ الاكتراثِ للمواقفِ الغربيةِ..

أمّا شعبُ المقاومةِ كأبطالِها، لا يكترثون للوصاية ولا يعرفونَ الخضوعَ ولا الاستسلامَ، وقد خاطبَهم رئيسُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ النائبُ محمد رعدَ برسالةِ عزٍّ وإكبارٍ، وتقديرٍ لعظيمِ تضحياتِهم وجليلِ صبرِهم وثباتِهم. ومعَ رفضِه الرهانَ على أكاذيبِ ووعودِ الداعمينَ للاحتلالِ، أكّدَ النائبُ رعدٌ أنّ المقاومةَ وسلاحَها يشكّلانِ المانعَ الحقيقيَّ لتثبيتِ الاحتلالِ وهيمنتِه،في ظلِّ عجزِ الدولةِ وتخليها عن واجباتِها، فيما مواجهةُ الاحتلالِ واجبٌ دفاعيٌّ ووطنيٌّ وإنسانيٌّ وأخلاقيٌّ لحمايةِ الأرضِ والشعبِ والسيادةِ، ولا ضعفَ ولا استكانةَ حتى النصرِ أو الشهادةِ..

إقليميًّا، وحتى ينجليَ الحراكُ الباكستانيُّ عن صورةٍ حقيقيةٍ لمسارِ المفاوضاتِ الأميركيةِ الإيرانيةِ، فإنّ تزاحمَ الأخبارِ ينحو إلى الإيجابيةِ، معَ الخشيةِ التي لا بدَّ منها من المكرِ والخداعِ الأميركيِّ الصهيونيِّ.

ومعَ توجّهِ قائدِ الجيشِ الباكستانيِّ إلى طهرانَ لمتابعةِ المساعي إلى جانبِ وزيرِ داخليتِه، تحدّثتْ مصادرُ في إسلام آبادَ عن تقدّمٍ واضحٍ على أملِ أن يصلَ إلى اتفاقٍ كاملٍ..

المصدر: موقع المنار