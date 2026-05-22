مجلس الوزراء اللبناني أقر سلسلة تعيينات إدارية

أقر مجلس الوزراء اللبناني معظم بنود جدول أعمال جلسته التي عقدها الجمعة في قصر بعبدا، وأجرى سلسلة تعيينات إدارية، أبرزها تعيين اهالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ووئام بوحمدان مديراً عاماً لوزارة الصحة، وموريس قرقفي مديراً عاماً للنفط، ومازن بصبوص مديراً عاماً للنقل البحري والبري، إضافة إلى تعيين مجالس إدارات مؤسسات المياه في الشمال والجنوب وبيروت والبقاع.

من جهته، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون، إن “لبنان يقدّر تماماً معنى عيد الأضحى المبارك كونه يضحّي عن غيره منذ نحو أربعة عقود”، معرباً عن أمله بـ”التحرير الكامل والنهائي للبنان”، ومشيداً بجهود الوزارات والأجهزة الأمنية والإسعافية في متابعة أوضاع النازحين اللبنانيين.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام “العمل على إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا كبديل عن المجلس الأعلى اللبناني – السوري”، مشيراً إلى “تقدم في ملفات التعاون، لا سيما الربط الكهربائي والنقل، إضافة إلى قرب إطلاق مجلس الأعمال اللبناني – السوري المشترك”.

كما ناقش مجلس الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والطواقم الإسعافية والصحفيين، وأُعلن عن تقدم لبنان 25 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة العالمي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام