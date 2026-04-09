مجلس الوزراء يلتئم في بعبدا برئاسة عون وبحث في المستجدات وبنود تنظيمية وتعيينات

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبقت الجلسة خلوة جمعت الرئيسين عون وسلام، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

وافتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء المجازر الإسرائيلية.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال مؤلف من عشرة بنود، تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين، إضافة إلى تعيينات إدارية وشؤون وظيفية، فضلاً عن بنود طارئة تستدعي اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام