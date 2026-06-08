النفط يعاود الارتفاع



ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم الاثنين، بعد أن شنت “إسرائيل” أمس الأحد غارات جديدة على لبنان على الرغم من الهدنة بين البلدين، مما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز.



وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 2.10 دولار، أو 2.32%، لتصل إلى 92.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.33 دولار، أو 2.5%، لتصل إلى 95.42 دولار للبرميل



وأدى ذلك إلى محو معظم الخسائر التي تكبدتها الأسعار يوم الجمعة، عندما تراجعت الأسعار على خلفية تزايد الآمال في تهدئة الازمة بين الولايات المتحدة وإيران، التي بدأت بضربات أميركية و”إسرائيلية” على إيران في شباط/فبراير.



وشكل أحدث الضربات على ما يبدو عائقاً آخر أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد ممراً رئيسياً لتدفقات النفط والغاز العالمية. واشترطت إيران وقف إطلاق النار مع لبنان كشرط للتوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.

المصدر: رويترز