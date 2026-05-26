ارتفاع النفط مدفوعا بتصعيد أمريكي جديد ضد إيران



ارتفعت عقود “برنت” الآجلة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مدفوعة باعتداءات أمريكية جديدة لأهداف في جنوب إيران.



وأبقى ذلك الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.



وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” لشهر تموز/يوليو المقبل بنسبة 2.25% إلى 98.30 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.



بالمقابل تراجعت العقود ⁠الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 4.89% إلى 91.88 دولار للبرميل، مقارنة بأسعار التسوية يوم الجمعة الماضي.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس الاثنين بسماع ‌دوي ⁠انفجارات في بندر عباس ومناطق ساحلية قريبة على امتداد مضيق هرمز.



وأعلنت واشنطن وطهران إحراز تقدم ⁠بشأن مذكرة تفاهم لوقف الحرب ومنح المفاوضين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي.

المصدر: رويترز