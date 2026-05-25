أسعار النفط تتراجع بأكثر من 5% مع تنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وإيران

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، وسط تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، رغم تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قللت من احتمال التوصل إلى اتفاق بشكل وشيك.

وقرابة الساعة 11:00 مساءً بتوقيت غرينتش الأحد، تراجع سعر خام برنت بنسبة 5.14% ليصل إلى 98.22 دولارًا للبرميل، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.21% ليبلغ 91.57 دولارًا للبرميل.

وفي المقابل، خفف ترامب من التوقعات المرتبطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، إذ كتب عبر منصته «تروث سوشال» أن «المفاوضات تجري بشكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا».

واندلعت الحرب بعد أن هاجمت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي إيران في 28 شباط/فبراير، لترد الجمهورية الإسلامية بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة استهدفت قواعد عسكرية أمريكية عدة في المنطقة.

المصدر: أ.ف.ب.