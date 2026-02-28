المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: بدأنا ردّاً حاسماً على العدوان واتخذنا جميع التدابير اللازمة لتأمين احتياجات المجتمع

أعلن بيان رقم 1 صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، متوجهاً إلى “الشعب الإيراني الأبي” أن “الولايات المتحدة الأمريكية، قامت بالتعاون مع الكيان الصهيوني الفاسد، صباح اليوم بتنفيذ عملية جوية ضد مواقع داخل البلاد. وقد وقع هذا العمل العدواني هذه المرة أيضاً في وقت كانت فيه المفاوضات جارية، إذ يتوهم العدو أن الشعب الإيراني الصامد سيستسلم لمطالبه الدنيئة من خلال هذه الأعمال الجبانة”.

وأعلن البيان أن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت ردّاً حاسماً على هذه الأعمال العدوانية، وسيتم إطلاع الشعب العزيز بشكل مستمر على المستجدات”.

كما لفتت إلى أنه “بناءً على المعلومات المتحصَّل عليها، فإن عمليات هذين النظامين الفاسدين في طهران وبعض المدن الأخرى ستستمر؛ لذا يُرجى، قدر الإمكان ومع الحفاظ على الهدوء، التوجّه إلى مدن ومناطق أخرى إذا كان ذلك متاحاً، تجنباً لأي أخطار محتملة”.

وأكد البيان أن “حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين احتياجات المجتمع مسبقاً، ولا داعي للقلق بشأن توفير السلع الأساسية. ويُرجى من المواطنين تجنّب التزاحم في مراكز التسوق، لما قد يترتب عليه من مخاطر”، لافتة إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، وأن البنوك “ستواصل البنوك تقديم خدماتها للشعب الإيراني العزيز”. كما “ستعمل الدوائر والمؤسسات الحكومية حالياً بنسبة 50٪ من طاقته”.

المصدر: موقع المنار