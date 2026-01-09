الجمعة   
    عربي وإقليمي

    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: القوات الأمنية إلى جانب الشعب ستفشل مخططات الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة

      أكدت الأمانة العامة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الجمعة أن “القوات الأمنية إلى جانب الشعب ستفشل مخططات الكيان الصهيوني وراعيته الولايات المتحدة”.

      المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لفت في بيان إلى أنه” كما أفشل الشعب الإيراني العدو بحرب الـ 12 يومًا سيفشل بمزيد من وحدته الحِيَل التخريبية لأعدائه”.

      وفي السياق، أوضح المجلس أن “تصريحات ترامب تكشف عن التخطيط المشترك بينه وبين “اسرائيل” بهدف زعزعة حياة الشعب الايراني”، مضيفاً أن “أحداث الأيام الأخيرة حُرفت بتوجيه وتصميم من العدو الصهيوني إلى مسار زعزعة الأمن الداخلي”.

      وقال المجلس إن “الكيان الصهيوني لا يزال يتابع ظلمه ضد الإيرانيين بإطار الحروب المركبة”، معلناً أنه “لن يكون هناك أي تهاون من قبل القوات الأمنية والسلطة القضائية مع المخربين”.

      المصدر: موقع المنار

