برر فلاديمير زيلينسكي امس الجمعة، إلغاء الانتخابات في أوكرانيا بأن الانتخابات ليست مهمة للأوكرانيين، بعد دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء انتخابات، بعدما انتهت ولاية زيلينسكي منذ 20 ايار / مايو 2024.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة سكاي نيوز: “لدي سؤال. لماذا تُعدّ الانتخابات في أوكرانيا مهمة جدًا للروس والأمريكيين، وليست مهمة للأوكرانيين؟”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في كانون الأول/ ديسمبر 2025 بضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وسبق أن وصف زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بلا انتخابات”، مشيرًا إلى أن نسبة تأييده انخفضت إلى 4%.
وانتهت ولاية زيلينسكي في 20 ايار / مايو 2024، وتم إلغاء انتخابات رئاسة أوكرانيا آنذاك استنادًا إلى فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وكان زيلينسكي قد صرّح بأن الانتخابات في الوقت الراهن “غير مناسبة”.
وفي منتصف شباط / فبراير 2026، لم يستبعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء، غير أنه لم تصدر بعد ذلك أي تصريحات إضافية بهذا الشأن.
المصدر: وكالة سبوتنيك