3 وفيات بانهيارات حفر آبار في غزة والدفاع المدني يحذّر من تفاقم الأزمة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن وفاة ثلاثة مواطنين أثناء محاولتهم حفر آبار لاستخراج المياه في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تصاعد الاعتماد على الحفر الذاتي لتأمين الاحتياجات المائية.

وأوضح التقرير السنوي للمديرية أن طواقم الإنقاذ تعاملت مع 19 حادثة انهيار لحفر رملية عميقة انهارت على مواطنين خلال عمليات الحفر، حيث جرى انتشال عدد منهم وإنقاذهم، فيما توفي ثلاثة متأثرين بإصاباتهم بعد نقلهم إلى المستشفيات.

وأشار الدفاع المدني إلى “ارتفاع ملحوظ في هذا النوع من الحوادث خلال الأشهر الماضية، خاصة في مناطق النزوح، نتيجة شح المياه وغياب البدائل الآمنة”.

ودعت المديرية الجهات المختصة إلى توفير مصادر مياه آمنة ومنظمة، تفاديًا لتكرار حوادث الانهيار التي تهدد حياة المواطنين.

المصدر: موقع المنار+ الصحافة الفلسطينية