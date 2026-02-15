الأحد   
    دولي

    بريطانيا تدعو المجتمع الدولي إلى منع تصدير الأسلحة إلى السودان

      دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر المجتمع الدولي إلى بذل جهود من أجل منع توريدات الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة في السودان.

      وقالت كوبر خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم السبت: “حسب تقديراتنا، هناك ربما أكثر من عشر دول متورطة بشكل أو بآخر في توريدات الأسلحة، وهذا قد يكون من خلال التمويل والإنتاج والنقل والتدريب”.

      وأضافت: “الآن، عندما توجد هناك مشاركة دولية وضغوط، ينبغي على الأطراف توحيد الجهود ومنع توريد الأسلحة”.

      وأشارت إلى أن بريطانيا تعمل على معالجة هذه القضية مع دول الآلية الرباعية الخاصة بالسودان، التي تضم كلا من الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، وكذلك مع الاتحاد الإفريقي والدول المجاورة للسودان.

      يذكر أن النزاع في السودان بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان و”قوات الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو مستمر منذ نيسان / أبريل 2023. وقد أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ما لا يقل عن 11 مليون شخص، حسب بيانات منظمة الهجرة الدولية.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

