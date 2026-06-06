بريطانيا | ستارمر: بريطانيا تواجه أوقاتاً أكثر خطورة وتستعد لتعزيز قدراتها الدفاعية

زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر شركة STARK المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، قبيل الكشف عن خطة استثمار دفاعية جديدة تتضمن زيادة الإنفاق العسكري البريطاني.

وخلال لقائه موظفي الشركة، وصف ستارمر الخطة المرتقبة بأنها “مهمة للغاية”، مؤكداً أنها ستركز على “قدرات المستقبل” التي تحتاجها المملكة المتحدة للدفاع عن أمنها.

وقال إن البلاد تعيش “أوقاتاً أكثر خطورة وتقلباً من أي وقت مضى” في حياته وحياة الأجيال الحالية، مشدداً على أن حماية البلاد تمثل “أهم واجب” لرئيس الوزراء.

وأضاف أن الخطة تمثل أيضاً فرصة لتعزيز مكانة بريطانيا كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجالي الدفاع والأمن.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة STARK مايك أرمسترونغ إن وضوح الرؤية الحكومية يمنح الشركات الثقة اللازمة للاستثمار، مشيراً إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة خلال العام الماضي.

وأوضح أن الحروب الحديثة أظهرت قدرة الخصوم على استهداف منشآت صناعية من مسافات بعيدة، معتبراً أن التطور التكنولوجي غيّر طبيعة الصراعات العسكرية، وأن “هذا هو شكل الحرب اليوم، وليس مجرد حرب المستقبل”.

المصدر: وكالة يونيوز