البحرية البريطانية: ثلث وقت أسطولنا استنزف في مطاردة “أشباح روسيا” تحت الماء

صرح قائد البحرية الملكية غوين جنكينز، أن أكثر من ثلث وقت المهام القتالية للأسطول البريطاني خلال عام 2025 استنزف في تتبع النشاط المزعوم للغواصات الروسية قبالة السواحل البريطانية.

وذكرت صحيفة “ذا صنداي تايمز” نقلا عن جنكينز أن السفن البريطانية استخدمت “عشرات المرات” لهذه الأغراض، حيث زعم أن التحركات الروسية تشكل “تحديا مباشرا لأمن وازدهار بريطانيا”.

من جهتها، رفضت السفارة الروسية في لندن سابقا الادعاءات البريطانية بأن الغواصات الروسية تهدد الكابلات البحرية في المحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المسؤولية الحقيقية عن هجمات البنية التحتية تحت الماء، وتحديدا تفجير خط أنابيب “نورد ستريم” (السيل الشمالي)، تقع على عاتق الدول الغربية. وأكدت البعثة الدبلوماسية أن “هذه الفاتورة لا تزال مفتوحة حتى الآن”.

يذكر أنه في 27 ايلول / سبتمبر 2022، تعرضت خطوط أنابيب “السيل الشمالي” و”السيل الشمالي-2″ في بحر البلطيق لعمل تخريبي عطل عمل جميع الأنابيب باستثناء أنبوب واحد من “السيل الشمالي 2”.

من جهتها أطلقت النيابة العامة الروسية تحقيقا في الحادث باعتباره عملا إرهابيا دوليا. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا طلبت مرارا بيانات حول تفجيرات “السيل الشمالي 1و2” لكنها لم تتلق أي معلومات.

ش

المصدر: ذا صنداي تايمز