قتيلان في هجوم صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية Vyacheslav Gladkov مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف المدينة الواقعة قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال جلادكوف، في مقطع مصوّر عبر تطبيق «تلغرام»، إن القتيلين كانا ضمن طاقم يعمل على إصلاح شبكات التدفئة والكهرباء التي تضررت في المدينة، مشيراً إلى أن مواصلة أعمال الإصلاح ليلاً كانت «خطيرة جداً» على فرق الصيانة، وأن العمل سيُستأنف خلال ساعات النهار.

وأضاف أن الهجوم ألحق أضراراً جسيمة بمنشآت الطاقة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه، فضلاً عن تضرر ثلاثة مبانٍ سكنية.

بدورها، أفادت قناة «شوت» على «تلغرام» بأن سكاناً أبلغوا عن سماع سلسلة انفجارات قوية في المدينة، في وقت كانت فيه أنظمة الدفاع الجوي تعمل للتصدي للهجوم.

وتقع بيلغورود على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وتتعرّض لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وكانت Russian Ministry of Defence قد أعلنت قبل أيام تدمير 106 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية.

المصدر: روسيا اليوم