“ذا أتلانتك”: محيط زيلينسكي يخشى ضياع فرصة التوصل إلى صفقة مع روسيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن المقربون من فلاديمير زيلينسكي يخشون أن تُغلق قريبًا نافذة الفرصة لإبرام صفقة مع روسيا، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف النزاع بحلول الربيع، فقد تواجه أوكرانيا سنوات من القتال المطول.

وجاء في تقرير لمجلة “ذا أتلانتك”:”بعض أعضاء الدائرة المقربة من زيلينسكي يزداد قلقهم من أن نافذة فرصته لإبرام صفقة (مع روسيا) ستُغلق قريبًا، وإذا لم يتم الاتفاق على التسوية بحلول الربيع، فإن أوكرانيا مهددة بسنوات من المعارك الطويلة”.

وصرح زيلينسكي، الأربعاء، أنه غير مستعد للاجتماع في روسيا أو بيلاروسيا، لحل النزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت صحيفة “تايمز أوف أوكرانيا”، نقلًا عن مصادر، أن كييف تدرس إرسال وفد إلى موسكو لإجراء مفاوضات حول التسوية في أوكرانيا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، أنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للاجتماع، فعليه أن يأتي إلى موسكو. ورفض زيلينسكي هذا العرض، بينما صرح في الوقت ذاته، أنه مستعد لعقد اجتماع “بأي شكل من الأشكال”، بحسب زعمه.

وعُقدت الجولة الثانية من المفاوضات بشأن أوكرانيا، بمشاركة وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، في أبوظبي يومي 4 و5 شباط / فبراير الجاري.

وكانت الجولة الأولى قد عُقدت في أبوظبي يومي 23 و24 كانون الثاني / يناير الماضي، وقد جرت المفاوضات خلف أبواب مغلقة، دون حضور الصحافة.

