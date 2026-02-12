الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 01:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الصين | بكين تختبر صاروخ “لونغ مارش-10” ضمن خطتها لتنفيذ هبوط مأهول على القمر بحلول 2030

      أجرت الصين أول اختبار لصاروخها الحامل الثقيل الجديد “لونغ مارش-10”، في خطوة وصفت بأنها محورية ضمن برنامجها الهادف إلى تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.

      وجرى الاختبار في موقع إطلاق ونتشانغ الفضائي بمقاطعة هاينان جنوب البلاد، وشمل عرضًا تجريبيًا للصاروخ على ارتفاع منخفض، إضافة إلى تنفيذ اختبار إجهاض سريع لمركبة الفضاء المأهولة “مينغتشو”، للتحقق من أنظمة السلامة وفصل الكبسولة واستعادتها.

      وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الصيني الرسمي إقلاع الصاروخ ثم صعوده قبل انفصال الكبسولة، تلت ذلك عملية استعادة نظام المركبة الفضائية بعد الهبوط.

      ويأتي هذا الاختبار في إطار تسريع بكين لبرنامجها القمري المأهول، في وقت يشهد فيه قطاع الفضاء سباقًا دوليًا متجددًا، إذ تسعى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر برنامج “أرتميس” إلى إعادة رواد فضاء إلى القمر، بينما تعمل الصين على تحقيق أول هبوط مأهول لها هناك خلال السنوات المقبلة.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      ترامب يعلن استضافة الرئيس الصيني في البيت الأبيض نهاية 2026 وسط رهان على تفاهمات اقتصادية

      ترامب يعلن استضافة الرئيس الصيني في البيت الأبيض نهاية 2026 وسط رهان على تفاهمات اقتصادية

      الصين تدين هجوم إسلام آباد وتعلن دعمها للأمن والاستقرار في باكستان

      الصين تدين هجوم إسلام آباد وتعلن دعمها للأمن والاستقرار في باكستان

      الصين تؤكد دعم إيران في حماية السيادة وترفض الضغوط والبلطجة الأحادية

      الصين تؤكد دعم إيران في حماية السيادة وترفض الضغوط والبلطجة الأحادية