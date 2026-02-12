الصين | بكين تختبر صاروخ “لونغ مارش-10” ضمن خطتها لتنفيذ هبوط مأهول على القمر بحلول 2030

أجرت الصين أول اختبار لصاروخها الحامل الثقيل الجديد “لونغ مارش-10”، في خطوة وصفت بأنها محورية ضمن برنامجها الهادف إلى تنفيذ هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.

وجرى الاختبار في موقع إطلاق ونتشانغ الفضائي بمقاطعة هاينان جنوب البلاد، وشمل عرضًا تجريبيًا للصاروخ على ارتفاع منخفض، إضافة إلى تنفيذ اختبار إجهاض سريع لمركبة الفضاء المأهولة “مينغتشو”، للتحقق من أنظمة السلامة وفصل الكبسولة واستعادتها.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الصيني الرسمي إقلاع الصاروخ ثم صعوده قبل انفصال الكبسولة، تلت ذلك عملية استعادة نظام المركبة الفضائية بعد الهبوط.

ويأتي هذا الاختبار في إطار تسريع بكين لبرنامجها القمري المأهول، في وقت يشهد فيه قطاع الفضاء سباقًا دوليًا متجددًا، إذ تسعى وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عبر برنامج “أرتميس” إلى إعادة رواد فضاء إلى القمر، بينما تعمل الصين على تحقيق أول هبوط مأهول لها هناك خلال السنوات المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز