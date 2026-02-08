الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 03:56
    دولي

    مظاهرة في باريس تضامنا مع فلسطين والسودان وفنزويلا

      شهدت العاصمة الفرنسية باريس امس السبت، مظاهرة للتضامن مع شعوب فلسطين والسودان وفنزويلا في وجه “التمييز والقمع”.

      وجاءت المظاهرة استجابة لنداء جمعيات ومنظمات، شارك فيها مئات المتظاهرين تعبيرا عن احتجاجهم على “التمييز والقمع” الذي يتعرض له شعوب تلك الدول.

      وأكد المتظاهرون تضامنهم مع شعوب فلسطين والسودان وفنزويلا، رافعين بأيديهم لافتات كتبت عليها من قبيل “قاطعوا إسرائيل”، حاملين أعلام فلسطين وفنزويلا.

      وتأتي هذه المظاهرة، في وقت تخرق إسرائيل فيه يوميا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ 10 تشرين الاول / أكتوبر 2025، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

      المصدر: وكالة الاناضول

