بعد انتهاء جولتها الأولى… جولة جديدة مرتقبة من المباحثات بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الخميس، أن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية التي تضم روسيا والولايات المتحدة ستُعقد خلال الأسابيع المقبلة، وذلك عقب مفاوضات وُصفت بـ«البناءة» استضافتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأسفرت عن اتفاق لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، إن الوفود المشاركة اتفقت على رفع نتائج المحادثات إلى عواصمها، ومواصلة الحوار الثلاثي في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن النقاشات ركزت بشكل أساسي على آليات تنفيذ وقف محتمل لإطلاق النار.

وفي السياق، أعلن المبعوث الأميركي للمفاوضات مع أوكرانيا، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا توصلت إلى اتفاق لتبادل 314 أسيراً، في أول عملية من هذا النوع منذ نحو خمسة أشهر، معتبراً أن هذه الخطوة جاءت نتيجة محادثات سلام مفصلة ومثمرة.

وأضاف ويتكوف، في منشور عبر منصة «إكس»، أن هذه النتائج تعكس تقدماً ملموساً في المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن المحادثات ستتواصل مع توقع إحراز مزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تتوقع عقد اجتماعات جديدة في الولايات المتحدة، مؤكداً استعداد كييف للانخراط في مختلف صيغ العمل التي من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى سلام موثوق ودائم.

وفي موسكو، قال الكرملين إن الاتصالات بشأن الملف الأوكراني لا تزال مستمرة، مشدداً على أن الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية. بدوره، أشار المبعوث الروسي للمفاوضات، كيريل دميترييف، إلى وجود «تحرك إيجابي» في مسار المحادثات، رغم الضغوط الأوروبية والبريطانية.

كما وصف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان جولتي المحادثات اللتين استضافتهما أبو ظبي بأنهما «مثمرتان وبنّاءتان»، مؤكداً إمكانية البناء عليهما في المراحل المقبلة.

على صعيد متصل، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن فرض عقوبات إضافية على روسيا مرتبط بمسار المفاوضات الجارية، موضحاً أن واشنطن تدرس احتمال استهداف «أسطول الظل» الروسي بعقوبات جديدة.

وأشار بيسنت إلى أن العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركتي النفط الروسيتين «روسنفت» و«لوك أويل» أسهمت، وفق تعبيره، في دفع موسكو إلى طاولة المفاوضات والانخراط في محادثات السلام.

وكانت المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد استمرت يومين في أبو ظبي، واختُتمت أمس الخميس، بعدما سبق للإمارات أن استضافت جولة مماثلة في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: روسيا اليوم+ رويترز