اوكرانيا | زيلينسكي: اجتماعات تفاوضية جديدة مرتقبة مع روسيا بعد محادثات في الإمارات بدعم أميركي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تلقى تقريراً من فريق التفاوض الأوكراني عقب يومين من الاجتماعات التي عُقدت في دولة الإمارات، وشملت محادثات مع الجانبين الأميركي والروسي، لافتاً إلى أن اجتماعات إضافية من المرتقب عقدها قريباً، مرجحاً أن تكون في الولايات المتحدة.

وأكد زيلينسكي، في كلمة مصورة، استعداد كييف للانخراط في أي صيغ تفاوضية «قابلة للتطبيق» يمكن أن تقرّب السلام وتجعله موثوقاً ودائماً، من دون منح روسيا أي مكافأة على ما وصفه بـ«العدوان».

وأعلن زيلينسكي أن عملية تبادل أسرى أُنجزت بنجاح أسفرت عن عودة 157 أسيراً أوكرانياً من الاحتجاز الروسي، بينهم أسرى أمضوا قرابة أربع سنوات في الأسر.

واعتبر أن استئناف عمليات التبادل يشكل خطوة إنسانية مهمة بعد فترة طويلة من التعثر، مؤكداً أن أوكرانيا ستواصل جهودها لإعادة جميع المحتجزين، عسكريين ومدنيين، بالغين وأطفالاً، مع التحقق من مصير كل شخص على حدة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لبولندا على دعمها المتواصل، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أوكرانيا، مشيراً إلى اتفاق بين البلدين على الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة وأنواع أخرى من الأسلحة، إلى جانب بحث قضايا الطاقة والتعاون الدفاعي.

كما أشار إلى لقاء سابق جمعه بالرئيس البولندي على هامش فعاليات في ليتوانيا.

كما لفت زيلينسكي إلى أنه أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، شكره خلاله على حزمة دعم جديدة لقطاع الطاقة الأوكراني بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى بحث الجهود الدبلوماسية المشتركة مع السويد ودول الشمال الأوروبي.

وفي الشأن العسكري والأمني، قال الرئيس الأوكراني إنه اطّلع على تقرير من جهاز الأمن الأوكراني حول عمليات نُفذت مؤخراً، مؤكداً إقراره مهام جديدة تهدف إلى ماوصفه بـ «إضعاف العدو».

وأشاد بأداء القوات الأوكرانية على الجبهات، مؤكداً أنها تمكنت، رغم الظروف المناخية الصعبة، من الحفاظ على مواقعها وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية خلال الأسابيع الماضية، على حد قوله.

المصدر: وكالة يونيوز