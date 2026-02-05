مدفيديف: العملية العسكرية الروسية دفاع عن المواطنين والنشاط الأمريكي في الخارج لا يشبهها

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن محاولات واشنطن تبرير أنشطتها العسكرية بالإشارة للعملية العسكرية الروسية لا أساس لها، مشددًا على أن العملية الروسية ليست حربًا استعمارية بل دفاعًا عن المواطنين الروس.

وقال مدفيديف في تصريحاته: “محاولة الولايات المتحدة تبرير أعمالها العسكرية بالقول “الآخرون يفعلون ذلك”، مع الإشارة إلى العملية العسكرية الروسية، لا تجدي نفعًا”.

وأوضح الأسباب التي تجعل العملية الروسية مختلفة عن أي نشاط عسكري خارجي:

حماية المواطنين والرعايا الروس في مناطق النزاع.

تنفيذ العملية على أراضي تاريخية تعتبر جزءًا من روسيا.

جاءت الحماية نتيجة قمع دولة مجاورة، سلطاتها محل شك في شرعيتها.

أجرى المواطنون المعنيون استفتاء قانونيًا واختاروا الانضمام إلى روسيا.

وأضاف مدفيديف: “بسبب طبيعتها، العملية العسكرية الروسية تمثل دفاعًا عن النفس وليست حربًا استعمارية، كما أن التركيبة الاجتماعية للنزاع تجعلها أشبه بشكل متحول من الحرب الأهلية، ونتيجة للانهيار المخزي للاتحاد السوفيتي”.

وأشار إلى أن النشاط العسكري الأمريكي في فنزويلا أو إيران أو غرينلاند لا يظهر أي من هذه المعايير أو الظروف المبررة، ما يوضح الفرق الجوهري بين العمليات الروسية والنشاط الأمريكي الخارجي.

المصدر: روسيا اليوم